Определилась судьба Модрича в Реале

Футболист сборной Хорватии и Реала Лука Модрич продолжит выступать за королевский клуб.

Как сообщает Relevo, 37-летний игрок согласовал условия нового соглашение.

Ожидается, что сторонам нужно подписать все документы, чтобы официально объявить о сделке.

Отмечается, что новый контракт будет рассчитан до конца следующего сезона.

В текущем сезоне Модрич принял участие в 44 матчах чемпионата Испании, в которых забил шесть голов и выполнил шесть голевых передач.

Ранее стали известны детали перехода Беллингема в Реал.