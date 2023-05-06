Определилась судьба Модрича в Реале
Хорватский полузащитник останется в Европе.
Футболист сборной Хорватии и Реала Лука Модрич продолжит выступать за королевский клуб.
Как сообщает Relevo, 37-летний игрок согласовал условия нового соглашение.
Ожидается, что сторонам нужно подписать все документы, чтобы официально объявить о сделке.
Отмечается, что новый контракт будет рассчитан до конца следующего сезона.
В текущем сезоне Модрич принял участие в 44 матчах чемпионата Испании, в которых забил шесть голов и выполнил шесть голевых передач.
Ранее стали известны детали перехода Беллингема в Реал.