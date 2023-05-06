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Определилась судьба Модрича в Реале

Хорватский полузащитник останется в Европе.
Сегодня, 12:20
Лука Модрич / Getty Images
Лука Модрич / Getty Images

Футболист сборной Хорватии и Реала Лука Модрич продолжит выступать за королевский клуб.

Как сообщает Relevo, 37-летний игрок согласовал условия нового соглашение.

Ожидается, что сторонам нужно подписать все документы, чтобы официально объявить о сделке.

Отмечается, что новый контракт будет рассчитан до конца следующего сезона.

В текущем сезоне Модрич принял участие в 44 матчах чемпионата Испании, в которых забил шесть голов и выполнил шесть голевых передач.

Ранее стали известны детали перехода Беллингема в Реал.


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