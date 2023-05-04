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Более 100 млн евро и солидная зарплата: Стали известны детали перехода Беллингема в Реал

Игрок крайне близок к смене клубной прописки.
Сегодня, 21:29
Джуд Беллингем / Getty Images
Джуд Беллингем / Getty Images

Реал летом выложит за хавбека Боруссии Дортмунда Джуда Беллингема 130 миллионов фунтов. От этом сообщает издание The Times.

Ненецкий клуб готов продать своего футболиста лишь за вышесказанную цену, однако мадридцы готовы вести торги за 19-летнего англичанина.

Отметим, самому Беллингему Реал предложил контракт с зарплатой более 12 миллионов фунтов в год. 

В текущем сезоне на счету полузащитника сборной Англии пять голов и четыре ассиста в 29 матчах Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что Модрич отказался стать одноклубником Роналду.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Боруссия Дортмунд Реал Мадрид джуд беллингем

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