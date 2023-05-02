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Модрич отказался стать одноклубником Роналду

Хорватский хавбек рассчитывает продлить контракт с Реалом.
Сегодня, 18:25
Лука Модрич / Getty Images
Лука Модрич / Getty Images

Хорватский полузащитник Реала Лука Модрич отказался от переезда в Саудовскую Аравию.

Как сообщает журналист Руди Галетти, 37-летний футболист отклонил предложение Ан-Насра, за который выступает его бывший партнер по мадридскому клубу Криштиану Роналду.

Окружение хорватского хавбека подтверждает, что он не намерен покидать Европу и рассчитывает продлить контракт со "сливочными". Действующее соглашение игрока с мадридцами истекает этим летом.

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В нынешнем сезоне Модрич провел в составе Реала во всех турнирах 44 матча, в которых отличился шестью голами и шестью результативными передачами.

Отметим, что сейчас хорватский полузащитник восстанавливается от травмы бедра, из-за которой рискует пропустить несколько важных поединков мадридского клуба.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы Лука Модрич Реал Мадрид ан-наср

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