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Модрич пропустит финал Кубка Испании и рискует не сыграть против Манчестер Сити

Реал потерял одного из своих лидеров перед важными поединками.
Сегодня, 21:56
Лука Модрич / Getty Images
Лука Модрич / Getty Images

Главный тренер Реала Карло Анчелотти в ближайшее время не сможет рассчитывать на одного из своих лидеров Луку Модрича.

Хорватский полузащитник получил травму в недавнем матче чемпионата Испании против Жироны (2:4). 37-летнему футболисту диагностировали надрыв мышци задней поверхности левого бедра, а на восстановление ему потребуется около двух недель, сообщает Marca.

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Из-за повреждения Модрич не поможет мадридцам в ближайших матчах Ла Лиги с Альмерией (29 апреля) и Реалом Сосьедад (2 мая), а также пропустит финал Кубка Испании против Осасуны, который состоится 6 мая.

Кроме того, под большим вопросом пребывает участие хорватского хавбека в первом поединке полуфинала Лиги чемпионов против Манчестер Сити, запланированном на 9 мая.

Отметим, что в текущем сезоне Модрич провел в составе Реала во всех турнирах 44 матча, в которых отличился шесть голами и шесть результативными передачами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лука Модрич Реал Мадрид

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