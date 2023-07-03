Реал официально представил капитанов на новый сезон
Начо Фернандес поведет "сливочных" за собой.
Мадридский Реал представил своих капитанов на сезон 2023/24.
Оснонвмы капитаном, как и предполагалось, станет защитник Начо Фернандес, который ранее продлил контракт со "сливочными" еще на один сезон.
Вице-капитаном команды станет Лука Модрич, третьим в очереди идет Дани Карвахаль, и четвертым - Тони Кроос.
©️🤍 ¡NUESTROS CAPITANES! pic.twitter.com/fmY7sjUpWg— Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 3, 2023
Напомним, что в прошлом сезоне капитаном Реала был Карим Бензема. Но этим летом француз перебрался в саудовский Аль-Иттихад.
Первый матч нового сезона мадридский клуб проведет 13 августа – команда сыграет против Атлетика в 1-м туре Ла Лиги.
Ранее также стало известно, что Андрей Пятов завершил футбольную карьеру в Шахтере.