Реал официально представил капитанов на новый сезон

Начо Фернандес поведет "сливочных" за собой.

Мадридский Реал представил своих капитанов на сезон 2023/24.

Оснонвмы капитаном, как и предполагалось, станет защитник Начо Фернандес, который ранее продлил контракт со "сливочными" еще на один сезон.

Вице-капитаном команды станет Лука Модрич, третьим в очереди идет Дани Карвахаль, и четвертым - Тони Кроос.

Напомним, что в прошлом сезоне капитаном Реала был Карим Бензема. Но этим летом француз перебрался в саудовский Аль-Иттихад.

Первый матч нового сезона мадридский клуб проведет 13 августа – команда сыграет против Атлетика в 1-м туре Ла Лиги.

Ранее также стало известно, что Андрей Пятов завершил футбольную карьеру в Шахтере.