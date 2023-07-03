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Реал официально представил капитанов на новый сезон

Начо Фернандес поведет "сливочных" за собой.
Сегодня, 17:06
Начо Фернандес / Getty Images
Начо Фернандес / Getty Images

Мадридский Реал представил своих капитанов на сезон 2023/24.

Оснонвмы капитаном, как и предполагалось, станет защитник Начо Фернандес, который ранее продлил контракт со "сливочными" еще на один сезон.

Вице-капитаном команды станет Лука Модрич, третьим в очереди идет Дани Карвахаль, и четвертым - Тони Кроос.

Напомним, что в прошлом сезоне капитаном Реала был Карим Бензема. Но этим летом француз перебрался в саудовский Аль-Иттихад.

Первый матч нового сезона мадридский клуб проведет 13 августа – команда сыграет против Атлетика в 1-м туре Ла Лиги.  

Ранее также стало известно, что Андрей Пятов завершил футбольную карьеру в Шахтере.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид

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