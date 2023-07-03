Андрей Пятов завершил футбольную карьеру в Шахтере, об этом сообщил гендиректор донецкого клуба Сергей Палкин.

Ранее, напомним, стало известно, что "горняки" улетели в Роттердам на сборы без своего 39-летнего голкипера, так как у него истек контракт.

Пятов хотел бы продолжить контракт, однако донецкий клуб предпочел бы видеть футболиста в своем тренерском штабе, а не на поле.

"Андрей Пятов на этот момент завершил карьеру футболиста в нашей команде. Он прошел большой путь, 16 лет, большое количество титулов. Мы ему благодарны. 6 августа будет наш матч с Тоттенхэмом благотворительный, и мы предложили Андрею сыграть его прощальный матч. Надеюсь, он примет это предложение и мы красиво с ним попрощаемся.

Мы прощаемся с ним как с игроком, но хотели бы видеть его в нашем тренерском штабе ван Леувена в качестве тренера вратарей. Нам важны его знания и опыт", – сказал Палкин.

Ранее, напомним, Ньюкасл объявил о подписании хавбека Милана.