Пятов и Михайличенко не полетели на сборы Шахтера

Донецкий Шахтер отправился в Роттердам на предсезонные сборы.

До 23 июля клуб намерен сыграть пять контрольных матчей, расписание которых будет известно позднее.

Состав Шахтера на предсезонных сборах:

Вратари: Анатолий Трубин, Дмитрий Резник, Тимур Пузанков, Денис Твардовский

Защитники: Валерий Бондарь, Георгий Гочолейшвили, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Марьян Фарина, Эдуард Козик, Даниил Удод, Ярослав Ракицкий, Виктор Корниенко

Полузащитники: Тарас Степаненко, Андрей Тотовицкий, Георгий Судаков, Марьян Швед, Александр Зубков, Дмитрий Крыськив, Дмитрий Топалов, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Егор Назарина, Иван Петряк, Денил Кастилло, Артур Микитишин, Алексей Кащук, Антон Глущенко, Хусрав Тоиров

Нападающие: Лассина Траоре, Даниил Сикан, Кевин Келси, Богдан Вьюнник, Андрей Борячук.

Отметим, что в составе присутствует Богдан Вьюнник, у которого закончилось арендное соглашение с австрийским Грацером.

Однако также можно обратить внимание, что в составе отсутствуют Андрей Пятов и Богдан Михайличенко. Соглашение 39-летнего вратаря с клубом истекло 30 июня, и, похоже, Пятов все-таки покинет клуб.

А что касается Михайличенко, то Шахтер не стал выкупать контракт игрока у Андерлехта, и Богдан вернулся в расположение бельгийского клуба.

Ранее, напомним, донецкий Шахтер объявил о подписании Патрика ван Леувена на пост главного тренера.