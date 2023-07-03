Тонали стал игроком Ньюкасла

Ньюкасл официально обїявил о подписании итальянского хавбека Сандро Тонали.

Теперь уже экс-игрок Милана подписал контракт с командой Эдди Хау до 2028 года.

Сумма трансфера не разглашается, однако ранее источники сообщали, что итальянец обойдется "сорокам" в 70 млн евро плюс различные бонусы.

"Прежде всего, я хочу поблагодарить Ньюкасл за то, что они предоставили мне огромную возможность для моей карьеры.

Я хочу отплатить за доверие на поле, выкладываясь полностью, как и всегда. Я очень рад играть на Сент-Джеймс Парк, мне не терпится почувствовать поддержку фанатов", - сказал Тонали.

Ранее, напомним, Ливерпуль презентовал Доминика Собослаи.