Ливерпуль объявил о подписании Собослаи

Ливерпуль на своем официальном сайте объявил о переходе венгерского полузащитника Доминика Собослаи.

За трансфер 22-летнего футболиста "красные" заплатят РБ Лейцигу 70 миллионов евро. С самим игроком был подписан 5-летний контракт.

"Это действительно очень хорошо. Мне понравились последние несколько дней, и я с нетерпением жду возможности узнать всех получше. Последние три или четыре дня прошли очень долго; это было не так просто. Но в конце концов я здесь, я счастлив, и мне не терпится начать", - прокомментировал свой переход игрок.

"Это действительно исторический клуб, за который играют хорошие игроки под руководством хорошего тренера - все хорошо. Для меня было идеально сделать следующий шаг в такой клуб. Болельщики, стадион — здесь все очень хорошо".

В составе "быков" Собослаи провел два года, летом 2021 года перейдя из Зальцбурга за 22 миллиона. За это время он успел сыграть в 91 матче за немцев, отметившись 20 голами и 22 результативными передачами.

Собослаи стал вторым летним новичком английской команды. Ранее у Брайтона был приобретен чемпион мира в составе сборной Аргентины Алексис Мак Аллистер.