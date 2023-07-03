iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Мудрик – о матче с Францией: Классно побегали с пацанами в футбольчик

Игрок сборной Украины оценил матч против сборной Франции.
Сегодня, 17:29
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Михаил Мудрик иронично оценил поединок против сборной Франции в своем Инстаграме.

Напомним, накануне молодежная сборная Украины в четвертьфинале Евро уверенно одолела сборную Франции.

Во многом, благодаря Мудрику, который сначала заработал пенальти, а затем отметился красивейшим пасом на Судакова.

В своем Инстаграме Михаил выложил несколько фотографий с матча и написал: "Вчера классно побегали с пацанами в футбольчик".

С прогнозом на полуфинальный матч Испания - Украина вы можете ознакомиться на нашем сайте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Михаил Мудрик

Статьи по теме

"Потрясающие ощущения": Мудрик эмоционально отреагировал на выход в полуфинал Евро-2023 U-21 "Потрясающие ощущения": Мудрик эмоционально отреагировал на выход в полуфинал Евро-2023 U-21
Мудрик работал в общей группе молодежной сборной Украины перед матчем с Францией Мудрик работал в общей группе молодежной сборной Украины перед матчем с Францией
Испанское издание прогнозирует появление Мудрика в стартовом составе украинской молодежки Испанское издание прогнозирует появление Мудрика в стартовом составе украинской молодежки
Стала известна зарплата Мудрика в Челси Стала известна зарплата Мудрика в Челси
Помочь журналистам

Видео

Франция - Украина 1:3 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21
Франция - Украина 1:3 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Швентек лидирует, Калинина - первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, украинцы потеряли позиции
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина поднялась на шесть позиций
просмотров

Последние новости

Киберспорт21:01
Рейтинг команд по CS:GO за 2023 год: NaVi вылетели из топ-30, Monte поднялись на три строчки
Теннис21:01
Уимблдон-2023 (ATP): Джокович и Рууд легко победили, Изнер вылетел
НБА20:45
Эдвардс - пятый баскетболист в истории, подписавший контракт на четверть миллиарда долларов
Европа20:34
Джеррард возглавил клуб из Саудовской Аравии
Теннис20:15
Байндль уступила Фернандес в первом матче Уимблдона
Европа19:58
Фанаты набросились на Манчестер Юнайтед за "позорный" комментарий под свадебным фото Де Хеа
Европа19:52
Брайтон подписал бельгийского вратаря-вундеркинда
Водные19:35
Росияне не примут участие в чемпионате мира по гребле из-за отсутствия гарантий безопасности
Теннис19:30
Цуренко обыграла в стартовом матче Уимблдона Клэр Лью
Европа19:19
Ан-Наср объявил о подписании хавбека Интера
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK