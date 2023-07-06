В среду, 5 июля, молодежная сборная Украины сыграла с Испанией в полуфинале Евро-2023 U-21.

Подопечные Руслана Ротаня остановились в шаге от финала континентального первенства, потерпев от испанцев разгромное поражение со счетом 1:5.

Украинской команде удалось открыть счет в поединке, когда на 13-й минуте отличился Артем Бондаренко после передачи Михаила Мудрика. Тем не менее еще к середине первого тайма испанская сборная отыгралась и вышла вперед усилиями Абеля Руиса и Оиана Сансета.

После перерыва "сине-желтым" не удалось исправить положение, а забивали уже только испанские игроки, сделав результат противостояния разгромным. Голы на свой счет записали Антонио Бланко, Аймар Орос и Серхио Гомес.

В финале Евро-2023 U-21 Испания сыграет против Англии. Матч состоится в субботу, 8 июля.

Вашему вниманию видео всех голов матча Испания - Украина в 1/2 финала Евро-2023 U-21:

Испания - Украина 5:1

Голы: Руис, 17, Сансет, 24, Бланко, 54, Орос, 68, Гомес, 78 - Бондаренко, 13

Испания U-21: Тенас - Виктор Гомес, Паредес, Пачеко, Миранда - Бланко (Бернабе, 75), Баэна (Вейга, 75) - Родри (Барренечеа, 59), Сансет (Орос, 59), Серхио Гомес (Рикельме, 80) - Абель Руис

Украина U-21: Трубин - Сыч, Таловеров, Батагов, Вивчаренко (Брагару, 61) - Бражко (Желизко, 61) - Назаренко (Кащук, 46), Бондаренко (Очеретько, 76), Судаков, Мудрик - Сикан (Ванат, 61)

Предупреждения: Бланко, 37 - Сыч, 44.

Источник: Суспільне Спорт