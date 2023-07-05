Испания - Украина 5:1: обзор матча и результат игры 05.07.2023

Полуфинальное противостояние молодежных сборных сложилось совсем иначе, чем в группе.

В среду, 5 июля, молодежная сборная Украины встречалась с Испанией в полуфинале Евро-2023 U-21.

В отличие от противостояния этих сборных на групповом этапе турнира, когда они разошлись миром 2:2, поединок за выход в финал чемпионата Европы сложился полностью в пользу испанцев, которые разгромили украинцев со счетом 5:1.

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Впрочем, начиналось все достаточно неплохо для подопечных Руслана Ротаня, которые сумели открыть счет в матче. На 13-й минуте Артем Бондаренко, воспользовавшись передачей Михаила Мудрика, с района одиннадцатиметровой отметки отправил мяч точно в левый нижний угол ворот.

Источник: Getty Images

Тем не менее испанской сборной удалось достаточно быстро не только отыграться, но и выйти вперед. Сначала на 17-й минуте Абель Руис, разобравшись с несколькими украинскими игроками и обыграв голкипера, поразил ворота "сине-желтых", а после Оиан Сансет точно пробил низом из-за пределов штрафной.

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В начале второго тайма украинцы попытались исправить ситуацию, создав пару моментов, которые не увенчались успехом, но вскоре испанцам удалось только увеличить отрыв в счете. На 54-й минуте Антонио Бланко, отлично сыграв на подборе и обокрав Георгия Судакова, отправил мяч в сетку ворот Анатолия Трубина.

Источник: Getty Images

На 68-й минуте встречи Аймару Оросу удался точный обводной удар с линий штрафной, чем он довел счет до разгромного и практически добил соперника. До конца встречи украинцы уже особо ничего не могли противопоставить испанцам, а на 78-й минуте Серхио Гомес поставил точку в поединке.

Источник: Getty Images

Таким образом, Испания завоевала путевку в финал молодежного Евро-2023, где в субботу, 8 июля, поборется за трофей с Англией.

Статистика матча Испания - Украина 1/2 финала Евро-2023 U-21

Испания - Украина 5:1

Голы: Руис, 17, Сансет, 24, Бланко, 54, Орос, 68, Гомес, 78 - Бондаренко, 13

Владение мячом: 52% - 48%

Удары: 13 - 8

Удары в створ: 6 - 4

Фолы: 8 - 12

Угловые: 3 - 4

Испания U-21: Тенас - Виктор Гомес, Паредес, Пачеко, Миранда - Бланко (Бернабе, 75), Баэна (Вейга, 75) - Родри (Барренечеа, 59), Сансет (Орос, 59), Серхио Гомес (Рикельме, 80) - Абель Руис

Украина U-21: Трубин - Сыч, Таловеров, Батагов, Вивчаренко (Брагару, 61) - Бражко (Желизко, 61) - Назаренко (Кащук, 46), Бондаренко (Очеретько, 76), Судаков, Мудрик - Сикан (Ванат, 61)

Предупреждения: Бланко, 37 - Сыч, 44.