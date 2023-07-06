Злые фанаты-школьники поглумились над футболкой Маунта после его трансфера в МЮ

Переход хавбека Челси Мэйсона Маунта в Манчестер Юнайтед пришелся по душе не всем болельщикам.

Примером этому стал завирусившийся в соцсетях видеоролик от лондонских школьников, которые глумятся над футболкой Мэйсона Маунта.

Фанаты показали, как они разрывают, топчут и испражняются на форму с фамилией английского футболиста.

Напомним, за трансфер 24-летнего хавбека манкунианцы заплатят Челси 55 миллионов фунтов. Еще 5 миллионов могут перейти на счет "синих" в качестве бонусов.

С самим игроком был заключен 5-летний контракт (до лета 2028 года) с возможностью продления еще на год.

Ранее сообщалось, что Маунт будет играть в Манчестер Юнайтед под культовым номером.