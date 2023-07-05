Маунт будет играть в Манчестер Юнайтед под культовым номером

Главное, чтобы футболист справился с грузом ответственности.

Мэйсон Маунт стал первым трансфером Манчестер Юнайтед в нынешнее межсезонье.

Англичанин покинул родной Челси, с которым он не смог договориться о новом контракте. Теперь 24-летний хавбек продолжит карьеру на Олд Траффорд.

При этом Мэйсон уже определился с игровым номером - в новой команде он будет выступать под седьмым номером.

It's time to write a new chapter.



#️⃣7️⃣ Mount 🔴#MUFC — Manchester United (@ManUtd) July 5, 2023

"Семерка" освободилась после того, как в январе Манчестер покинул Криштиану Роналду.

Ранее этот номер принадлежал таким легендарным игрокам как Дэвид Бекхэм, Брайан Робсон, Эрик Кантона и Джордж Бест.

После ухода Роналду в 2009 году под тяжестью "семерки" выступали Майкл Оуэн, Антонио Валенсия, Анхель Ди Мария, Мемфис Депай, Алексис Санчес и Эдинсон Кавани.

Недавно появились слухи о том, что седьмой номер в новом сезоне может перейти к Алехандро Гарначо.