iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Маунт будет играть в Манчестер Юнайтед под культовым номером

Главное, чтобы футболист справился с грузом ответственности.
Сегодня, 14:55
Мэйсон Маунт / Getty Images
Мэйсон Маунт / Getty Images

Мэйсон Маунт стал первым трансфером Манчестер Юнайтед в нынешнее межсезонье.

Англичанин покинул родной Челси, с которым он не смог договориться о новом контракте. Теперь 24-летний хавбек продолжит карьеру на Олд Траффорд.

При этом Мэйсон уже определился с игровым номером - в новой команде он будет выступать под седьмым номером.

"Семерка" освободилась после того, как в январе Манчестер покинул Криштиану Роналду.

Ранее этот номер принадлежал таким легендарным игрокам как Дэвид Бекхэм, Брайан Робсон, Эрик Кантона и Джордж Бест.

После ухода Роналду в 2009 году под тяжестью "семерки" выступали Майкл Оуэн, Антонио Валенсия, Анхель Ди Мария, Мемфис Депай, Алексис Санчес и Эдинсон Кавани.

Недавно появились слухи о том, что седьмой номер в новом сезоне может перейти к Алехандро Гарначо.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Мэйсон Маунт

Статьи по теме

Мэйсон Маунт - игрок Манчестер Юнайтед Мэйсон Маунт - игрок Манчестер Юнайтед
Мерсон о Челси: Зачем ослаблять себя, продавая двух своих лучших игроков Мерсон о Челси: Зачем ослаблять себя, продавая двух своих лучших игроков
Турецкий топ-клуб интересуется двумя игроками МЮ Турецкий топ-клуб интересуется двумя игроками МЮ
Украинская команда IKLA подписала еще одного европейца в CS:GO состав Украинская команда IKLA подписала еще одного европейца в CS:GO состав
Помочь журналистам

Видео

Франция - Украина 1:3 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21
Франция - Украина 1:3 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Швентек лидирует, Калинина - первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, украинцы потеряли позиции
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина поднялась на шесть позиций
просмотров

Последние новости

Киберспорт16:36
Украинская команда IKLA подписала еще одного европейца в CS:GO состав
Футбол16:15
Йовичевич сделал прогноз на матч между молодежными сборными Украины и Испании
Европа15:40
Арсенал подпишет защитника сборной Нидерландов
Европа15:13
Защитник сборной Украины U-21: Испания играет в похожий с нами футбол
Европа14:55
Маунт будет играть в Манчестер Юнайтед под культовым номером
Европа14:39
Экс-игрок Ливерпуля пригласил девушку с сайта знакомств, чтобы показать ей нарезку своих лучших моментов
Европа13:44
ПСЖ решил воспользоваться опцией обратного выкупа нидерландского таланта
Европа13:21
Мэйсон Маунт - игрок Манчестер Юнайтед
Европа12:59
Мерсон о Челси: Зачем ослаблять себя, продавая двух своих лучших игроков
Украина12:58
Шахтер представил новый тренерский штаб команды
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK