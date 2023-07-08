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Англия U-21 - победитель молодежного Евро-2023

Судьбу финального противостояния решил один гол.
Сегодня, 21:10
Англия U-21 / Getty Images
Англия U-21 / Getty Images

В рамках финала молодежного чемпионата Европы сборная Англии до 21 года встретилась с Испанией, которая обыграла в полуфинале Украину.

Номинальные гости в этом матче намного чаще атаковали, однако, их атаки раз за разом разбивались об отличную оборону англичан.

Судьбу поединка решили два эпизода в концовке каждой из двух сорокапятиминуток, оба из которых закончились в пользу одной и той же команды.

Сперва, в компенсированное время к первому тайму Коул Палмер заработал штрафной. Сам хавбек и исполнил стандартное положение, но мяч в ворота залетел от его партнера Кертиса Джонса.

За несколько мгновений до конца поединка Испания заработала 11-метровый. К точке подошел форвард Браги Абель Руис, но с его ударом, а затем и добиванием от партнера Руиса справился воспитанник Манчестер Сити Джеймс Траффорд.

Таким образом, сборная Англии U-21 cтала победителем молодежного чемпионата Европы-2023, победив с минимальным счетом.

Англия U-21 - Испания U-21 1:0

Гол: Джонс, 45+4

Англия U-21: Траффорд - Гарнер (Дойл, 83), Гарвуд-Беллис, Колвилл, Ааронс - Палмер (Эллиотт, 82), Э. Гомес (Скипп, 73), Джонс, Смит-Роу (Мадуэке, 66) - Гиббс-Уайт (Арчер, 73), Гордон (Дойл, 83).

Испания U-21: Арнау Тенас - В. Гомес (Барренечеа, 74), Паредес, Пачеко, Миранда - Бланко (Камельо, 83), Баэна (Орос, 59) - Родри (Рикельме, 59), Сансет (Вейга, 59), С. Гомес - Руис.

Предупреждения: Гиббс-Уайт, Траффорд - Баэна, Бланко, Орос, Рикельме

На 90+10-й минуте был удален Антонио Бланко (Испания U-21) (второе предупреждение, не на поле).

На 90+10-й минуте был удален Морган Гиббс-Уайт (Англия U-21) (второе предупреждение, не на поле).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чемпионат Европы U-21 Англия U-21

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