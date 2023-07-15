Милан согласовал трансфер полузащитника АЗ

После серьезный кадровых перестановок в руководстве Милан продолжает свою активную трансферную кампанию.

По информации Фабрицио Романо, "россонери" договорились с АЗ Алкмар о переходе хавбека Тиджани Рейндерса.

Итальянцы заплатят за трансфер 24-летнего нидерландца 20 миллионов евро + бонусы. Сам игрок желал перейти только в команду Стефано Пиоли.

Медицинское обследование футболиста состоится в начале следующей недели, после чего клубы официально объявят о сделке.

Тиджани Рейндерс провел 128 матчей в футболке АЗ, записав на свой счет 13 голов и 15 результативных передач.

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