Манчестер Юнайтед продлил контракт с Рэшфордом

Нападающий Маркус Рэшфорд продлил контракт с Манчестер Юнайтед. Об этом клуб сообщил в соцсетях.

Новое соглашение англичанина с клубом рассчитано до 30 июня 2028 года. Детали сотрудничества пока неизвестны.

Напомним, Рэшфорд является воспитанником "красных дьяволов", дебютировав за клуб в 2016 году.

В минувшем сезоне на счету Рэшфорда 17 годов и 5 ассистов в 35 матчах АПЛ.

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