Манчестер Юнайтед продлил контракт с Рэшфордом
Англичанин решил остаться в стане "красных дьяволов".
Нападающий Маркус Рэшфорд продлил контракт с Манчестер Юнайтед. Об этом клуб сообщил в соцсетях.
Новое соглашение англичанина с клубом рассчитано до 30 июня 2028 года. Детали сотрудничества пока неизвестны.
THIS IS HOME ❤️— Manchester United (@ManUtd) July 18, 2023
We couldn't be happier, @MarcusRashford 🙏#MUFC
Напомним, Рэшфорд является воспитанником "красных дьяволов", дебютировав за клуб в 2016 году.
В минувшем сезоне на счету Рэшфорда 17 годов и 5 ассистов в 35 матчах АПЛ.
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