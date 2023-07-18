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Манчестер Юнайтед продлил контракт с Рэшфордом

Англичанин решил остаться в стане "красных дьяволов".
Сегодня, 19:19
Маркус Рэшфорд / Getty Images
Маркус Рэшфорд / Getty Images

Нападающий Маркус Рэшфорд продлил контракт с Манчестер Юнайтед. Об этом клуб сообщил в соцсетях.

Новое соглашение англичанина с клубом рассчитано до 30 июня 2028 года. Детали сотрудничества пока неизвестны.

Напомним, Рэшфорд является воспитанником "красных дьяволов", дебютировав за клуб в 2016 году.

В минувшем сезоне на счету Рэшфорда 17 годов и 5 ассистов в 35 матчах АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Маркус Рэшфорд

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