Агент Онана: На Андре выходили Тоттенхэм и Челси, но все решил тен Хаг

Камерунский голкипер мог оказаться в АПЛ, но в другом коллективе.

Андре Онана стал новым первым номером Манчестер Юнайтед, перейдя из миланского Интера за 52,5 миллиона евро.

Однако все могло сложиться иначе, если бы манкунианцев возглавлял не Эрик тен Хаг, который, по словам агента вратаря, и стал ключевым фактором в решении камерунца.

"Все началось примерно в апреле, многие интересовались. Тоттенхэм запрашивал информацию, Челси был очень заинтересован. Были встречи в Лондоне, Челси встречался с Интером, но тен Хаг был ключом (к переходу в Манчестер Юнайтед)", - цитирует агента utdreport со ссылкой на calciomercato.it.

Напомним, что Андре Онана дебютировал в составе Манчестер Юнайтед в ночном матче против мадридского Реала.

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