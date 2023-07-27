iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Реал - Манчестер Юнайтед 2:0: обзор матча и результат игры 27.07.2023

Команды провели интересный матч с голом из офсайда, травмой молодого игрока, а также настоящим шедевром.
Сегодня, 07:49
Фернандеш, Винисиус и Мартинес / Getty Images
Фернандеш, Винисиус и Мартинес / Getty Images

В ночь на четверг, 27 июля, в Хьюстоне (США) прошел товарищеский матч между командами, которые в последние годы практически не пересекаются в Европе - Реал встречался с Манчестер Юнайтед.

Несмотря на статус товарищеской, игра получилась достаточно грубой, о чем говорят немало количество фолов, желтых карточек, а также травма Кобби Майну уже на самом старте поединка.

Каземиро завалил Родриго, который при падении влетел сзади в ноги молодому хавбеку. Встречу Майну продолжить не сумел.

Источник: Getty Images

И практически сразу же "блакос" открыли счет. Антонио Рюдигер забросил мяч на Джуда Беллингема, который врывался за спины защитникам. Англичанин получил передачу и с близкого расстояния перебросил Андре Онана, для которого это был дебютный матч в футболке "красных дьяволов".

Источник: Getty Images

Правда, после повтора стало понятно, что в момент передачи Беллингем находился в офсайде. Но так как VAR не работал, а лайнсмен ничего не увидел, гол был засчитан.

В целом, команды провели равный матч с обоюдно опасными моментами. Но либо Онана и Андрей Лунин были на месте, либо нападающие били мимо ворот.

А в самом конце встречи Хоселу выдал настоящую красоту. Лукас Васкес навесил на одиноко стоящего в штрафной форварда, а тот ударом через себя поразил ближний угол ворот Онана.

Источник: Getty Images

В итоге Реал обыграл Манчестер Юнайтед, а Андрей Лунин не пропустил. Через несколько дней нас ожидает Эль Класико, в то время как манкунианцы сыграют с дортмундской Боруссией.

Читай также: Лунин в невероятном поединке помог Реалу обыграть Милан

Статистика товарищеского матча Реал - Манчестер Юнайтед

Реал - Манчестер Юнайтед 2:0
Голы: Беллингем, 6, Хоселу, 89.

Владение мячом: 45% - 55%
Удары: 17 - 15
Удары в створ: 5 - 5
Фолы: 11 - 11
Атаки: 92 - 133

Реал: Лунин - Карвахаль (Васкес, 46), Рюдигер (Начо, 46), Алаба (Милитао, 46), Гарсия (Менди, 46) - Модрич (Диас, 62), Чуамени (Кроос, 46), Камавинга, Беллингем (Вальверде, 46) - Родриго (Хоселу, 61), Винисиус (Нико Паз, 72).

Манчестер Юнайтед: Онана - Ван-Биссака (Далот, 62), Варан (Магуайр, 62), Мартинес (Линделеф, 62), Шоу (Уильямс, 62) - Каземиро (МакТоминей, 62), Майну (Эриксен, 5 (ван де Бек, 62)), Маунт (Пельистри, 62), Фернандеш, Гарначо (Антони, 62) - Рэшфорд (Санчо, 62).

Предупреждения: Камавинга - Мартинес, Фернандеш.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Реал Мадрид Андрей Лунин

Статьи по теме

Агент Онана: На Андре выходили Тоттенхэм и Челси, но все решил тен Хаг Агент Онана: На Андре выходили Тоттенхэм и Челси, но все решил тен Хаг
Звезда Реала побывала на вечеринке у игроков НБА по случаю Дня рождения экс-игрока Лейкерс Звезда Реала побывала на вечеринке у игроков НБА по случаю Дня рождения экс-игрока Лейкерс
Лунин - лучший игрок матча против Манчестер Юнайтед по версии SofaScore Лунин - лучший игрок матча против Манчестер Юнайтед по версии SofaScore
Президент FIA рассказал, когда объявят итоги тендера для новых команд Президент FIA рассказал, когда объявят итоги тендера для новых команд
Помочь журналистам

Видео

Реал - Манчестер Юнайтед 2:0 видео голов и лучших моментов матча
Реал - Манчестер Юнайтед 2:0 видео голов и лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Байндль и Снигур высоко поднялись, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Формула 113:20
Президент FIA рассказал, когда объявят итоги тендера для новых команд
Другие13:03
Протест россиянки Смирновой против Харлан был отклонен - украинка прошла в следующий раунд ЧМ
НБА13:01
Браун, Йокич и Бил - обладатели самых дорогих контрактов НБА
Футбол12:43
Шахтер рассматривает вариант проведения матчей ЛЧ в Германии
Европа12:37
Игрок Шахтера может перебраться в Серию А
Олимпийские игры12:21
Дизайн олимпийского факела на Летней Олимпиаде-2024 в Париже - фото
НБА12:15
Голден Стэйт - самый дорогой клуб НБА, Никс и Лейкерс - в ТОП-5
Футбол12:10
Ворскла - Дила: где смотреть матч квалификации Лиги конференций
Олимпийские виды11:53
Харлан победила россиянку Смирнову на старте чемпионата мира по фехтованию
Формула 111:36
В 2024 году все команды Формулы 1 выставят по одной гонщице в женской Академии Ф1
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK