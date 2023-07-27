Реал - Манчестер Юнайтед 2:0: обзор матча и результат игры 27.07.2023

Команды провели интересный матч с голом из офсайда, травмой молодого игрока, а также настоящим шедевром.

В ночь на четверг, 27 июля, в Хьюстоне (США) прошел товарищеский матч между командами, которые в последние годы практически не пересекаются в Европе - Реал встречался с Манчестер Юнайтед.

Несмотря на статус товарищеской, игра получилась достаточно грубой, о чем говорят немало количество фолов, желтых карточек, а также травма Кобби Майну уже на самом старте поединка.

Каземиро завалил Родриго, который при падении влетел сзади в ноги молодому хавбеку. Встречу Майну продолжить не сумел.

Источник: Getty Images

И практически сразу же "блакос" открыли счет. Антонио Рюдигер забросил мяч на Джуда Беллингема, который врывался за спины защитникам. Англичанин получил передачу и с близкого расстояния перебросил Андре Онана, для которого это был дебютный матч в футболке "красных дьяволов".

Источник: Getty Images

Правда, после повтора стало понятно, что в момент передачи Беллингем находился в офсайде. Но так как VAR не работал, а лайнсмен ничего не увидел, гол был засчитан.

В целом, команды провели равный матч с обоюдно опасными моментами. Но либо Онана и Андрей Лунин были на месте, либо нападающие били мимо ворот.

А в самом конце встречи Хоселу выдал настоящую красоту. Лукас Васкес навесил на одиноко стоящего в штрафной форварда, а тот ударом через себя поразил ближний угол ворот Онана.

Источник: Getty Images

В итоге Реал обыграл Манчестер Юнайтед, а Андрей Лунин не пропустил. Через несколько дней нас ожидает Эль Класико, в то время как манкунианцы сыграют с дортмундской Боруссией.

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Статистика товарищеского матча Реал - Манчестер Юнайтед

Реал - Манчестер Юнайтед 2:0

Голы: Беллингем, 6, Хоселу, 89.

Владение мячом: 45% - 55%

Удары: 17 - 15

Удары в створ: 5 - 5

Фолы: 11 - 11

Атаки: 92 - 133

Реал: Лунин - Карвахаль (Васкес, 46), Рюдигер (Начо, 46), Алаба (Милитао, 46), Гарсия (Менди, 46) - Модрич (Диас, 62), Чуамени (Кроос, 46), Камавинга, Беллингем (Вальверде, 46) - Родриго (Хоселу, 61), Винисиус (Нико Паз, 72).

Манчестер Юнайтед: Онана - Ван-Биссака (Далот, 62), Варан (Магуайр, 62), Мартинес (Линделеф, 62), Шоу (Уильямс, 62) - Каземиро (МакТоминей, 62), Майну (Эриксен, 5 (ван де Бек, 62)), Маунт (Пельистри, 62), Фернандеш, Гарначо (Антони, 62) - Рэшфорд (Санчо, 62).

Предупреждения: Камавинга - Мартинес, Фернандеш.

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