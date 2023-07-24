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Лунин в невероятном поединке помог Реалу обыграть Милан

Мадридский клуб оформил зрелищный камбэк.
Сегодня, 08:45
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

В рамках товарищеского поединка Реал встречался с Миланом в американском городе Пасадена.

Украинский голкипер Андрей Лунин провел весь матч на поле в составе мадридского гранда.

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Уже на старте игры "сливочные" пропустили дважды, однако все равно сумели добыть победу.

После перерыва Вальверде оформил дубль, а победу Реалу принес Винисиус.

Видео голов и обзор матча Милан - Реал:

Милан - Реал 2:3
Голы: Томори, 25, Ромеро, 42 - Вальверде, 57, 59, Винисиус, 84

Ранее сообщалось, что Анчелотти хочет видеть в Реале сербского форварда.


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