Лунин в невероятном поединке помог Реалу обыграть Милан
Мадридский клуб оформил зрелищный камбэк.
В рамках товарищеского поединка Реал встречался с Миланом в американском городе Пасадена.
Украинский голкипер Андрей Лунин провел весь матч на поле в составе мадридского гранда.
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Уже на старте игры "сливочные" пропустили дважды, однако все равно сумели добыть победу.
После перерыва Вальверде оформил дубль, а победу Реалу принес Винисиус.
Видео голов и обзор матча Милан - Реал:
Милан - Реал 2:3
Голы: Томори, 25, Ромеро, 42 - Вальверде, 57, 59, Винисиус, 84
Ранее сообщалось, что Анчелотти хочет видеть в Реале сербского форварда.