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Анчелотти хочет видеть в Реале сербского форварда

Влахович может перебраться в стан "сливочных".
Сегодня, 17:54
Душан Влахович / Getty Images
Душан Влахович / Getty Images

Нападающий Ювентуса Душан Влахович попал в сферу интересов Реала. Об этом сообщает издание SportMediaset.

Главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти лично хочет видеть в клубе игрока сборной Сербии. Итальянский специалист созванивался с футболистом и обсуждал возможное сотрудничество.

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Также Реал хочет подписать форварда ПСЖ Килиана Мбаппе, но не уверен, что сделку получится осуществить, поэтому находится в поисках альтернатив.

В минувшем сезоне Влахович провел 27 матчей в Серии А, забив 10 голов и отдав 2 ассиста.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карло Анчелотти Реал Мадрид Душан Влахович

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