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Ювентус определился, кем заменить Влаховича

"Бьянконери" нашли для себя форварда в Ла Лиге.
Вчера, 23:01
Юссеф Эн-Несири / Getty Images
Юссеф Эн-Несири / Getty Images

Туринский Ювентус готовится к уходу Душана Влаховича и уже присмотрел кандидата ему на замену, пишет  La Gazzetta dello Sport.

Целью "бьянконери" в случае ухода серба станет нападющий Севильи Юссеф Эн-Несири.

26-летний мароккоанец оценивается в 30 млн евро, однако клуб может продать его дешевле из-за финансовых пролем.

Руководство Ювентуса впечатлено физическими данными Юссефа, а также они считают что манера игры форварда подойдет стилю Аллегри.

При этом, в прошлом сезоне Ла Лиги Эн-Несири забил всего восемь мячей в 31 матче.

Ранее также сообщалось, что Монца заинтересовалась игроком Барселоны.

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