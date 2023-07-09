Ювентус определился, кем заменить Влаховича
"Бьянконери" нашли для себя форварда в Ла Лиге.
Туринский Ювентус готовится к уходу Душана Влаховича и уже присмотрел кандидата ему на замену, пишет La Gazzetta dello Sport.
Целью "бьянконери" в случае ухода серба станет нападющий Севильи Юссеф Эн-Несири.
26-летний мароккоанец оценивается в 30 млн евро, однако клуб может продать его дешевле из-за финансовых пролем.
Руководство Ювентуса впечатлено физическими данными Юссефа, а также они считают что манера игры форварда подойдет стилю Аллегри.
При этом, в прошлом сезоне Ла Лиги Эн-Несири забил всего восемь мячей в 31 матче.
Ранее также сообщалось, что Монца заинтересовалась игроком Барселоны.