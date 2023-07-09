Середняк Серии А интересуется бывшим чемпионом мира по футболу

Самуэль Умтити может перебраться в Монцу.

Французский центрбэк Самуэль Умтити может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Как сообщает Sky Sport Italia, Монца заинтересована в услугах защитника, который не так давно стал свободным агентом.

Читай также: Новичок Серии А подпишет футболиста-гея

Детали потенциального соглашения между середняком Серии А и футболистом в данный момент остаются неизвестными.

Стоит отметить, что итальянский чемпионат уже знаком Умтити, ведь прошлый сезон он провел в аренде в местном Лечче.

Также напомним, что Самуэль в 2018 году вместе со сборной Франции стал чемпионом мира по футболу.