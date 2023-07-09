Середняк Серии А подпишет футболиста-гея

Клуб итальянской Серии А Кальяри усилит линию полузащиты чешским полузащитником.

Как сообщает Corriere Della Serra, "островитяне" подпишут хавбека Якуба Янкто, который принадлежит Хетафе, но провел прошлый сезон в Спарте из Праги.

Отметим, что немногим ранее Янкто признался в нетрадиционной сексуальной ориентации. Таким образом, он станет первым открытым геем в чемпионате Италии.

У Якуба уже есть опыт выступления в Серии А. В период с 2015 по 2018 он играл за Удинезе, а с 2018 по 2021 за Сампдорию. Также игрок принимал участие в чемпионате Европы-2020 в составе сборной Чехии.