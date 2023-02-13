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Участник Евро-2020 сделал камингаут

Якуб Янкто признался в нетрадиционной сексуальнояй ориентации.
Сегодня, 17:40
Якуб Янкто
Якуб Янкто

Экс-хавбек Сампдории, а ныне игрок пражской Спарты и сборной Чехии Якуб Янкто признался в том, что он гей.

Янкто заявил, что больше не хочет скрываться от других.

"Привет, я Якуб Янкто. Как и у всех остальных, у меня есть сильные и слабые стороны, семья, друзья. У меня есть работа, которую я выполняю как можно лучше в течение многих лет с серьезностью, профессионализмом и страстью.

Как и все остальные, я хочу прожить свою жизнь в свободе, без страхов, предубеждений и насилия, но в любви. Я гомосексуал и больше не хочу скрывать себя", - сказал чех.

Напомним, ранее игрок Барселоны назвал футбол "сексистким видом спорта".


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