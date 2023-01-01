"Футбол всегда был очень сексистским": игрок Барселоны возмутился, что не играет против геев

Самый стильный футболист по версии его мамы поднял действительно важную тему современного футбола.

Клубный футбол понемногу возвращается в обычный ритм. Вслед за Английской Премьер-лигой на футбольные поля вышли команды испанской Ла Лиги.

В первом матче после перерыва Барселону ожидало каталонское дерби с Эспаньолом, которое завершилось вничью 1:1.

Правый защитник "сине-гранатовых" Эктор Бельерин, который провел всю встречу на скамейке запасных, в интервью каталонскому изданию Ara поведал о серьезной, по его мнению, проблеме современного футбола.

27-летний испанец пожаловался, что он ни разу не играл против футболиста-гея.

"Нет, я ни разу не пересекался (с футболистом-геем), и это очень странно. В этом аспекте футбол сильно отстает. По моему мнению, в этом смысле футбол – образец общества в целом", - заявил Бельерин.

"Футбол всегда был очень сексистским. До конца 90-х годов женщинам нельзя было находиться в ложах стадионов. Даже если в обществе в целом есть какой-то прогресс, то образ футболиста-мужчины все еще далек от того, чтобы называть его здоровым. То же самое касается и темы расизма".

Напомним, что после неудачной игры против Эспаньола главный тренер Барселоны Хави Эрнандес отменил для всех своих подопечных выходной, а потому у Бельерина будет меньше времени, чтобы думать о насущных проблемах.