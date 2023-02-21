Участник ЧЕ-2020, сделавший каминг-аут: Надеюсь, это поможет тем, кто скрывается

Хавбек сборной Чехии и пражской Спарты Якуб Янкто высказался о последствиях своего каминг-аута.

Янкто выразил надежду на то, что его шаг поможет кому-то решиться сделать то же самое и отметил, что футбол является очень гомофобным.

"Я очень доволен решением, которое принял. Для меня было важно сделать это. Для кого-то это революция, особенно в мире футбола, который очевидно является гомофобным, но для меня это абсолютно нормально. Надеюсь, это также поможет тем, кто продолжает скрываться".

При этом полузащитник отметил, что болельщики поддержали его после публичного признания.

Вчера во время первой игры после каминг-аута вся публика аплодировала мне и стала на мою сторону. Впервые за долгое время я играл с улыбкой. Ты можешь побеждать или даже забить три гола, но делать это с улыбкой - это действительно классные ощущения.

Я долгое время жил с барьером, не имея возможности свободно делать то, что хочу. После моего заявления я в конце концов чувствую себя свободным. Все это является невероятным", - сказал чех.

Стоит отметить, что в свое время Янкто выступал за ряд середняков Серии А, например, Сампдорию, а также был в составе своей сборной на ЧЕ-2020.