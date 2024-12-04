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Манчестер Юнайтед отказались от акции в поддержку ЛГБТ-сообщества из-за убеждений одного из игроков

Не все остались довольны этим решением.
Сегодня, 12:58
Нуссаир Мазрауи / Getty Images
Нуссаир Мазрауи / Getty Images

Английский Манчестер Юнайтед пошел на спорное решение в связи с религиозными убеждениями Нуссаира Мазрауи.

Как сообщает The Athletic, манкунианцы не будут одевать жакеты Adidas с дизайном в поддержку ЛГБТ-комьюнити на поединок с Эвертоном из-за вероисповедания марокканца.

В комментарии изданию клуб заявил, что «поддерживает ценности многообразия и равенства», но «игроки могут иметь свою собственную позицию, в частности, по вопросам вероисповедания и она может отличаться от позиции клуба».

Отмечается, что Adidas осуждает решение МЮ пойти на этот шаг, а также не все футболисты основной команды довольны подобным решением.

Ранее в подобную ситуацию попал капитан Ипсвича Сэм Морси, который из-за вероисповедания отказался надевать капитанскую повязку оформленную в цветах ЛГБТ-флага, а Марк Геи на такую же повязку нанес надпись «Я люблю Иисуса».

Напомним, ранее сообщалось, что Аморим высказался о шансах Манчестер Юнайтед попасть в Лигу чемпионов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед ЛГБТ

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