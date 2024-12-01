Аморим - о попадании в топ-4: Если я скажу "нет", то вы скажете, что я не имею права тренировать Манчестер Юнайтед

Главный тренер Манчестер Юнайтед прокомментировал первую победу команды в АПЛ.

Напомним, накануне манкунианцы разгромили Эвертон, забив четыре безответных мяча.

Аморим, комментируя шансы МЮ закончить сезон в топ-4 заявил, что не может этого гарантировать, хотя и понимает, что фанатам такой ответ не понравится.

"Если я скажу "нет", то вы скажете, что я не имею права тренировать Манчестер Юнайтед, но я хочу быть честен с фанатами.

Давайте сосредоточимся на выступлениях, а не результатах, и посмотрим, что в итоге получится. Я уже много раз говорил, что в конечном счете меня будут оценивать по тому, какое место мы займем. Я это знаю. Давайте сосредоточимся на следующем матче и посмотрим на нашу игру.

Иногда бывало такое, что счет 3:2, а мы заслуживаем большего. А сегодня счет 4:0, но и Эвертон заслуживал большего", - цитирует специалиста ESPN.

Ранее также Слот прокомментировал старт сезона от Ливерпуля.

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