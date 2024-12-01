Слот: Не думаю, что кто-либо, включая меня, мог предвидеть такое начало сезона

Главный тренер Ливерпуля Арне Слот прокомментировал успешный старт в АПЛ.

Напомним, накануне мерсисайдцы обыграли Манчестер Сити и идут в АПЛ на первом месте с отрывом в девять очков.

По словам Слота, в матче с Сити его команда показала почти идеальную игру, но даже так было сложно предсказать настолько успешный старт сезона.

"Если хочешь обыграть Ман Сити, нужно сыграть идеально в каждом компоненте. Высокий прессинг, низкий прессинг, начало атак – они создают много проблем. Мы были близки к совершенству, и это единственный способ обыграть такую сильную команду, как Сити.

Не думаю, что кто-либо, включая меня, мог предсказать такое начало сезона. Я знал, что Юрген Клопп оставляет команду в очень хорошем положении, но все равно: такое количество побед, учитывая силу соперников, нельзя было предсказать в начале сезона.

Но вчера я видел игру Арсенала, сегодня – Челси, я видел и Ман Сити. Они отыграются, потому что в этих командах очень много мастеров. Они могут выдать такую же серию, как и мы. Так что нужно сохранять концентрацию", - цитирует Слота Sky Sports.

Ранее также Аморим одержал свою первую победу в АПЛ.

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