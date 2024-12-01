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Ливерпуль - Манчестер Сити: Обзор и результат матча АПЛ 01.12.2024

В красной части Мерсисайда +11 несмотря на зиму.
Сегодня, 20:06
Ливерпуль - Манчестер Сити / Getty Images
Ливерпуль - Манчестер Сити / Getty Images

В рамках 15-го тура АПЛ Ливерпуль сыграл с Ман Сити.

В первые минуты «красные» действовали непревзойденно, переигрывая соперника по всем статьям. На 11-ой минуте Доминик Собослаи опасно пробил по воротам, но Ортега с этим справился.

Тем не менее, уже через минуту, Штефан был бессилен. Коди Гакпо ударом с близкой дистанции отправил мяч в сетку ворот, после того, как это не смог сделать Вирджил ван Дейк.

Далее «красные» продолжали невероятную доминацию над принципиальным соперником. Менее чем через 10 минут ван Дейк снова имел отличный момент.

После этого игра успокоилась до начала второго тайма. Перерыв пошел на пользу мерсисайдцам, и они создавали момент за моментом в первые 10 минут, однако, мяч никак не влетал в ворота.

Случилось это лишь на 72-ой минуте. Штефан Ортега сфолил на Луисе Диасе, в связи с чем арбитр назначил пенальти. К отметке подошел Мохамед Салах и реализовал 11-метровый.

Сити не смогли даже на гол престижа, да и не наиграли на него по метрике ожидаемых голов.

Статистика матча Ливерпуль - Манчестер Сити

Ливерпуль - Ман Сити 2:0

Голы: Гакпо, 12, Салах, 72

xG: 3.35 - 0.82

Удары:18 - 8

Удары в створ ворот: 7 - 3

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Манчестер Сити

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