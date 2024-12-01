Эвертон Миколенко был разгромлен Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд

В воскресенье, 1 декабря, Манчестер Юнайтед принимал на Олд Траффорд Эвертон Виталия Миколенко.

Хозяева с новым тренером снова начали игру очень активно, однако быстрый гол забить не удалось. А уже минуте к 20-й Эвертон сумел выравнять ситуацию на поле.

На 34-й Бруну и Рэшфорд разыграли заготовку для углового, после которой мяч рикошетом от защитника влетел в ворота. А ещё до окончания тайма Амад продавил Брэйтуэйта, а Фернандеш отличным пасом вывел Зиркзе на расстрельную позицию.

Старт второго тайма вышел полной копией первого с той разницей, что Рэшфорд все же забил быстрый гол, оформив дубль. В середине тайма хозяева поймали Эвертон на контратаке, и Зиркзе, оформив дубль, довел счёт до разгромного.

Манчестер Юнайтед - Эвертон 4:0

Голы: Рэшфорд, 34, 46, Зиркзе, 41, 64

xG: 0.73 - 0.65

Удары: 11 - 8

Удары в створ ворот: 5 - 2

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