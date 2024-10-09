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Футбол

Форвард клуба Бундеслиги попал в скандал, назвав форму с элементами радуги "гейским дерьмом"

Кевин Беренс отказался подписывать футболку, но потом извинился.
Сегодня, 19:45
Кевин Беренс / Getty Images
Кевин Беренс / Getty Images

Форвард Вольфсбурга Кевин Берес попал в скандальную ситуацию во время внутренней автографсессии в сентябре этого года

Как сообщает Bild, к немцу подошел фанат «волков» с формой одного из предыдущих сезонов, на которой были элементы радуги и попросил ее подписать

В ответ на это Беренс ответил, что «не будет подписывать гейское дерьмо» Руководство клуба в лице спортивного директора Себастьяна Шиндцелора вызвало нападающего на разговор, где футболисту пришлось объяснять свое поведение

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Кевин заверил, что не испытывает неприязни к представителям ЛГБТ сообщества, а после того, как скандал стал известным широкой общественности выступил и с заявлением, где извинился.

"Мой спонтанный комментарий был совершенно не нормальным Я хотел бы извиниться за это Этот случай был четко обсужден внутри клуба, и я прошу вас отнестись с пониманием к тому, что я не хочу комментировать это в дальнейшем", - сказал игрок Вольфсбурга

Клуб также заявил, что не поддерживает слова Беренса и выступает за толерантность ко всем людям и многообразие
 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: вольфсбург ЛГБТ Кевин Беренс

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