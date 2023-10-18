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Футбол

Итальянский журналист заявил, что в топ-клубе Серии А играет футболист-гей

Фабрицио Корона продолжает раскрывать скандльные детали о итальянском футболе.
Сегодня, 20:31
Интер / Getty Images
Интер / Getty Images

Итальянец Фабрицио Корона продолжает раскрывать скандальные детали связанные с игроками Серии А.

По словам Короны, в миланском Интере играет, как минимум, один футболист с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

"Футболисты-геи? Я уже назвал имя в Telegram, футболист Интера, но больше ничего не скажу, потому что тогда вы заставите меня аргументировать... Не кажется ли вам, что в каждом футбольном клубе есть футболист-гей? Почему они об этом не говорят?", - сказал Фабрицио.

Напомним, ранее Корона начал скандал со ставками в итальянском футболе, рассказав о игроках, которые страдают о лудомании.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Серия А Интер Милан

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