Итальянский журналист заявил, что в топ-клубе Серии А играет футболист-гей

Итальянец Фабрицио Корона продолжает раскрывать скандальные детали связанные с игроками Серии А.

По словам Короны, в миланском Интере играет, как минимум, один футболист с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

"Футболисты-геи? Я уже назвал имя в Telegram, футболист Интера, но больше ничего не скажу, потому что тогда вы заставите меня аргументировать... Не кажется ли вам, что в каждом футбольном клубе есть футболист-гей? Почему они об этом не говорят?", - сказал Фабрицио.

Напомним, ранее Корона начал скандал со ставками в итальянском футболе, рассказав о игроках, которые страдают о лудомании.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!