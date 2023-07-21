Сообщество ЛГБТ+ раскритиковало капитана Ливерпуля
Группы ЛГБТ+ сообщества раскритиковали капитана Ливерпуля Джордана Хендерсона, который планирует переехать в Саудовскую Аравию, сообщает Evening Standard.
Полузащитник согласился перейти в Аль-Иттифак, который недавно возглавил его экс-одноклубник Стивен Джеррард.
Мерсисайдцы продадут его за 12 миллионов фунтов, а сам игрок будет получать 700 тысяч в неделю.
На этом фоне группы ЛГБТ+ сообщества выступили с критикой в адрес 33-летнего англичанина, который ранее выражал им свою поддержку, нося радужные капитанскую повязку и шнурки во время Евро-2020 и неоднократно заявляя о своей поддержке большей инклюзивности в футболе.
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Гомосексуальность является незаконной в Саудовской Аравии и карается смертью.
Группа ЛГБТ+ "3LionsPride", фан-группа сторонников ЛГБТ Англии, заявила, что они "более чем разочарованы" этой сделкой.
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