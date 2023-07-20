Ливерпуль готов приобрести полузащитника Реала

Все идет к тому что Ливерпуль скоро потеряет еще двоих полузащитников: Джордан Хендерсон и Фабиньо близки к переезду в Саудовскую Аравию.

В связи с этим покупок Алексиса Мак Аллистера и Доминика Собослаи может оказаться недостаточно, чтобы укрепить среднюю линию команды.

Как сообщает The Telegraph, мерсисайдцы нацелились на хавбека мадридского Реала Орельена Чуамени - он станет приоритетным вариантом для Юргена Клоппа, если "бланкос" будут готовы его продать.

Помимо Чуамени "красные" наблюдают за Ромео Лавия (Саутгемптон), Софьяном Амрабатом (Фиорентина) и Райаном Гравенберхом (Бавария).

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