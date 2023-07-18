Вовремя отпустили: Экс-хавбек Ливерпуля вылетел на несколько недель

Полузащитник Вердера Наби Кейта получил травму во время тренировки, сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, что этим летом у гвинеецка истек контракт с Ливерпулем, и, в качестве свободного агента, в начале июля Наби присоединился к Вердеру.

Кейта провел в Англии пять лет, и больше всего запомнился болельщикам мерсисайдцев постоянными травмами. Та же история, похоже, ждет игрока и в Германии.

Во время разминки перед товарищеским матчем Наби не смог продолжить тренировку. Обследование обнаружило у игрока травму приводящих мышц, из-за которой он пропустит несколько недель.

Ранее, напомним, сообщалось, что РБ Лейпциг подпишет лидера ПСВ.

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