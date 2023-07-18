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РБ Лейпциг подпишет нидерландского таланта

Хави Симонс проведет следующий сезон в аренде.
18 июля, 16:58
Хави Симонс / Getty Images
Хави Симонс / Getty Images

Немецкий РБ Лейпциг усилит линю полузащиты молодым талантом.

Как сообщает Фабрицио Романо, "быки" подпишут Хави Симонса. Нидерландец проведет в клубе следующий сезон на правах аренды без права выкупа.

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Симонс перейдет в стан РБ Лейпциг из ПСЖ, который выкупит контракт хавбека у ПСВ за сумму в 6 млн евро, которая была прописана при трансфере игрока в эйндховенский коллектив из лагеря парижан.

Отметим, что в минувшем сезоне Хави провел за ПСВ 34 матча в чемпионате Испании, забив 19 голов и отдав 9 результативных передач.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ РБ Лейпциг Хави Симонс

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