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Буффон готовится объявить о завершении карьеры

Великий итальянец принял решение уйти из футбола.
Вчера, 21:34
Джанлуиджи Буффон / Getty Images
Джанлуиджи Буффон / Getty Images

Джанлуиджи Буффон принял решение завершить игровую карьеру, сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 45-летний вратарь объявит о своем решении в ближайшие несколько дней.

Буффон - воспитанник Пармы, в составе которой он провел семь лет, после чего перешел в Ювентус за 52,88 миллиона евро. В составе туринского клуба вратарь играл на протяжении 17 сезонов.

Летом 2018 года он решил на сезон отправиться в ПСЖ, а затем вернулся в Турин. Спустя два года он подписал контракт с Пармой, за которую выступал последние два сезона.

Напомним, что ранее Джанлуиджи Буффон получил выгодное предложение от клуба из Саудовской Аравии, но он от него отказался.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джанлуиджи Буффон

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