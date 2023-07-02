Буффон получил заманчивое предложение из Саудовской Аравии

45-летний вратарь и далее может продолжить играть в футбол.

Имменитый голкипер Пармы Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру несмотря на свой солидный возраст.

Как сообщает Николо Скира, в услугах вратаря заинтересован неназванный клуб из Саудовской Аравии.

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45-летний вратарь может получить контракт до 2025 года. Зарплата составит 15 млн евро в год.

В минувшем сезоне Джанлуиджи отыграл за Парму 19 матчей, в 5 из которых сумел сохранить ворота сухими. Отметим,что клуб не сумел подняться в Серию А