Португальский журналист раскритиковал Роналду за переезд в Саудовскую Аравию

Журналист Энрике Рапосо раскритиковал форварда Криштиану Роналду за переход в Саудовскую Аравию.

"Проблема начинается с Роналду, который стал полезным идиотом для одной из худших в мире диктатур и открыл для других игроков возможность тоже стать полезными идиотами для диктатуры, которая пытается себя легитимизировать.

Там есть такой человек, как Мухаммед ибн Салман аль-Сауд, который отбирает полномочия у местных властей и превращает Саудовскую Аравию в своего рода централизованную диктатуру европейского типа. В обмен на это он предоставил кое-какие права женщинам, но сейчас он их дал, а через пару лет может забрать, если захочется.

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И немного грустно видеть, как футболисты – звезды, символы, пример для детей по всему миру – превращаются в полезных идиотов для диктатуры. Есть игроки, которые зарабатывают в Европе чистыми 5, 6, 10 млн евро, а там им предлагают 50, 60, 70...

Посмотрите, что в Европе происходит с молодежью – она в отчаянии. У рабочего класса нет работы. Просто посмотрите на отчаяние людей во Франции. И немного сюрреалистично обсуждать футболиста, зарабатывающего 60 миллионов, на фоне миллионов молодых людей, оказавшихся в безвыходном положении", – сказал Рапосо в интервью A Bola.

Напомним, форвард Криштиану Роналду перебрался в Ан-Наср прошлой зимой на правах свободного агента. Оклад португальца составляет 200 млн евро в год.