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Клуб Роналду наконец обзаведется новым главным тренером

Португальская звезда сумел убедить своего соотечественника.
Сегодня, 09:48
Луиш Каштру / Getty Images
Луиш Каштру / Getty Images

Экс-тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру может в ближайшее время возглавить саудовский Ан-Наср, пишет ESPN.

Главный тренер Ботафого достиг устного соглашения с клубом Роналду. Специалист подпишет контракт по схеме 2+1.

Сообщается, что Криштиану стал главным инициатором этой сделки, лично убедив своего соотечественника переехать в Саудовскую Аравию.

У Каштру есть контракт с Ботафого, рассчитаный до 2024 году, однако саудовцы готовы заплатить отступные за тренера. А также в четыре раза увеличить его текущую зарплату.

Напомним, ранее Интер Майами также обзавелся тренером, который на короткой ноге с главной звездой клуба.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду ан-наср

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