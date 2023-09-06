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Защитник Реала признался, что ждал перехода Мбаппе этим летом

К сожалению, очередное трансферное окно завершилось аналогичным исходом.
Сегодня, 18:20
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Защитник Реала Дани Карвахаль ожидал, что форвард Килиан Мбаппе перейдет в стан мадридцев этим летом. 

"Я не буду вам лгать и скажу, что это особо не обсуждалось, но на предсезонных сборах высказывались самые разные мнения. "Ну, я думаю, что он придет", "Я думаю, что он не придет".

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"Я думал, что он придет. В тот момент, когда ПСЖ не взял его в турне по Японии… Реал, думаю, был его вариантом для продолжения карьеры. В тот период, когда он был исключен из заявки ПСЖ на турне, нам казалось, что его переход близок. Потом, кажется, все немного запуталось, и он не пришел", – сказал Карвахаль в интервью Relevo.

Напомним, француз хотел перебраться этим летом в Реал, однако остался в клубе еще на сезон.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Килиан Мбаппе Дани Карвахаль

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