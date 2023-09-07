Модрич рассказал, почему отказался от переезда в Саудовскую Аравию

Хавбек Реала Лука Модрич поделился мыслями касаемо отказа переходить в клуб из Саудовской Аравии.

"Без ложной скромности скажу, что предложения были и раньше, так как есть постоянный интерес клубов ко мне. Однако мое фундаментальное видение ситуации, начиная с 2012 года и по сегодняшний день, заключается в том, что Реал всегда на первом месте.

Только в том случае, если бы у Реала были другие планы относительно меня, я бы рассмотрел другие варианты. Мое поведение в этом смысле за последние 11 лет наглядно подтверждает это".

Читай также: Защитник Реала признался, что ждал перехода Мбаппе этим летом

"Я могу только повторить ответ на предыдущий вопрос. Я счастлив и доволен в Реале, и пока это так, я не думаю о других вариантах. И мне не нужно тешить свое эго этими историями о выгодных предложениях. Я просто хочу наслаждаться каждым моментом в футболе и Реале, и я не устанавливаю для себя никаких ограничений", – сказал Модрич в интервью Sportske Novosti.

Напомним, на 37-летнего хорвата претендовал Аль-Альхи, предлагавший игроку 80 млн евро в год.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!