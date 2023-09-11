Скандальный вингер Манчестер Юнайтед мог оказаться в Челси
Манкунианцы по-прежнему открыты к продаже игрока.
Вингер Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо мог сменить клубную прописку этим летом.
Как сообщил Фабрицио Романо в интервью одному из фанатских порталов манкунианцев, вингер рассматривался клубом, как часть сделки по переходу Марка Кукурельи из Челси, который так и не состоялся.
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При этом "синие" не горели желанием приобретать Санчо, рассматривая в качестве приоритета Коула Палмера, которого и подписали.
Также Романо отмечает, что Манчестер Юнайтед все еще готов к уходу игрока, зимой, но при этом не будет рассматривать арендные предложения. Возможна только полноценная продажа.
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