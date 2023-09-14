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Манчестер Юнайтед отстранил Санчо от тренировок с первой командой

Манкунианцы прибегли к дисциплинарному наказанию за бунт в социальных сетях.
Сегодня, 18:16
Джейдон Санчо / Getty Images
Джейдон Санчо / Getty Images

Манчестер Юнайтед принял решение отстранить Джейдона Санчо от тренировок с первой командой, о чем было объявлено на официальном сайте клуба.

"Джейдон Санчо останется в программе персональных тренировок вне основной группы до решения проблемы с командной дисциплиной", - говорится в заявлении.

Таким образом "красные дьяволы" отреагировали на пост 23-летнего вингера, в котором тот подверг критике высказывания главного тренера Эрика тен Хага о работоспособности игрока на тренировках.

Напомним, что тогда Санчо заявил, что он "слишком долго был козлом отпущения". Однако впоследствии свой пост с речью футболист удалил, что могло указать на то, что игрок и тренер идут к примирению.

Ранее стало известно, что после международного перерыва к команде пока что не вернется другой вингер, Антони, у которого возникли проблемы с девушками.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед АПЛ джейдон санчо

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