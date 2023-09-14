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Санчо удалил свой твит с завуалированной критикой тен Хага

Похоже, что в манчестерском клубе все идет к примирению игрока и тренера.
Сегодня, 15:31
Джейдон Санчо / Getty Images
Джейдон Санчо / Getty Images

Вингер Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо удалил свой скандально известный твит, который стал новостной бомбой в начале сентября.

Англичанин решил удалить свои слова в адрес Эрика тен Хага. Напомним, что Санчо опроверг тезис тренера о том, почему он остался вне заявки на матч против Арсенала (1:3).

Теперь же последняя публикация игрока датирована 6 августа.

Источник: скриншот

Источник: скриншот

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Как сообщает UtdPlug со ссылкой на слова журналиста Daily Mail Майка Кигана, тот факт, что Санчо удалил этот твит, предполагает, что произошло движение в "правильном направлении".

Отсутствие Антони также имеет значение. Поскольку Мэйсон Гринвуд находится в Испании, у Юнайтед нет многочисленных атакующих возможностей.

Удаление скандального твита может стать первым шагом на долгом пути к примирению Санчо и тен Хага.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Эрик тен Хаг джейдон санчо

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