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Мать Магуайра - о критике своего сына: Я никому не желаю таких издевательств

В игру вступила мама Харри Магуайра, которая решила защитить центрбека сборной Англии.
Сегодня, 14:07
Харри Магуайр / Getty Images
Харри Магуайр / Getty Images

Отметившись автоголом в матче против сборной Шотландии (3:1), игрок сборной Англии и Манчестер Юнайтед Харри Магуайр снова стал объектом критики и насмешек.

Это стало последней каплей для его мамы Зои, которая решила в своих социальных сетях опубликовать заявление.

"Для меня как мамы, видеть уровень негативных и оскорбительных комментариев, которые получает мой сын от некоторых фанатов, экспертов и средств массовой информации, позорно и совершенно неприемлемо для любой сферы жизни, не говоря уже о тех, кто изо всех сил работает ради клуба и страны".

"Я, как всегда, была на трибунах. Недопустимо то, что было создано из ничего. Я понимаю, что в мире футбола есть взлеты и падения, положительные и отрицательные моменты, но то, что получает Харри, выходит далеко за рамки футбола".

"Для меня видеть, как он переживает то, через что он проходит, не нормально. Мне не хотелось бы, чтобы другие родители или игроки прошли через это в будущем, особенно молодые мальчики и девочки".

"У Харри огромное сердце, и хорошо, что он силен морально и может справиться с этим так, как другие, возможно, не смогут. Я никому не желаю таких издевательств".

Ранее сам Харри Магуайр прокомментировал всю ту критику, которую он получает в последние несколько лет.

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