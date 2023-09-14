"Я многое пережил": Магуайр отреагировал на критику

Футболист сборной Англии и Манчестер Юнайтед Харри Магуайр высказался о критике в свой адрес.

По словам защитника, он сосредоточен на своей игре, а критику он воспринимает, но не слишком близко.

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"Я бы не сказал, что я человек, который страдает от психологического давления. За последние годы я многое пережил, я был капитаном «МЮ» около четырех лет. В таком случае берешь на себя большую ответственность и все, что за этим следует – как много плохого, так и много хорошего.

Моя карьера в составе сборной Англии, как и клубная карьера, – мой приоритет.

Я обдумывал все, когда не выходил в стартовом составе на поле в первых четырех турах АПЛ. Я хочу играть в футбол. Первые недели были трудными, потому что мы проводили по одному матчу в неделю, а тренер не выбирал меня. Но у нас вперед много матчей, и я уверен, что буду много играть", - приводит слова англичанина Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Саутгейт заявил, что Магуайр останется в сборной Англии.

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