iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Экс-игрок сборной Англии: Давно задаюсь вопросом, почему с Магуайра все смеются

Майкл Оуэн уверен, что центрбэк никогда не подводил "трех львов".
Сегодня, 20:03
Харри Магуайр / Getty Images
Харри Магуайр / Getty Images

Бывший форвард сборной Англии Майкл Оуэн высказался о хейте в сторону Харри Магуайра.

По словам экс-футболиста, Магуайр очень хороший футболист, который никогда не подводил национальную команду.

Читай также: Саутгейт: Каждый раз, когда Магуайр выходит на поле он показывает, что у него есть яйца

"Давно задаюсь вопросом, почему над Гарри Магуайром так много издеваются, и я рад, что Гарет Саутгейт высказался об этом. Я не так хорошо знаю его лично, но он очень хороший игрок и, судя по всему, порядочный человек.

Он никогда не подводил Англию, но, кажется, с него постоянно смеются. Очень грустно", - написал в своих соцсетях Майкл.

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: англия Майкл Оуэн харри магуайр

Статьи по теме

Экс-игрок сборной Англии: У нас давно не было игроков уровня Беллингема Экс-игрок сборной Англии: У нас давно не было игроков уровня Беллингема
Саутгейт: Каждый раз, когда Магуайр выходит на поле он показывает, что у него есть яйца Саутгейт: Каждый раз, когда Магуайр выходит на поле он показывает, что у него есть яйца
Саутгейт заявил, что Магуайр останется в сборной Англии Саутгейт заявил, что Магуайр останется в сборной Англии
Мы не заслужили победу: Обзор британской прессы после матча Англия - Украина Мы не заслужили победу: Обзор британской прессы после матча Англия - Украина
Помочь журналистам

Видео

Италия - Украина 2:1 видео голов и обзор матча
Италия - Украина 2:1 видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Соболенко стала первой ракеткой мира, Свитолина - лучшая из Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Евро-202421:59
"Итальянцы полностью нас переиграли": Зинченко - о поражении в матче квалификации Евро-2024
Бокс21:30
"Не вините Тайсона": В WBC попытались оправдать бой Фьюри с Нганну вместо поединка с Усиком
Другие страны20:58
Верратти официально стал игроком катарского клуба
Киберспорт20:35
ESL Pro League Season 18: NaVi обыграли 5yclone в стартовом матче
Киберспорт20:24
NaVi стартовали с победы на ESL Pro League 18
Европа20:03
Экс-игрок сборной Англии: Давно задаюсь вопросом, почему с Магуайра все смеются
Евро-202419:55
Тренер сборной Польши отправлен в отставку
Евро-202419:28
"Очень тяжелая игра": Конопля отреагировал на поражение от Италии
Европа19:20
"Спасибо за этот опыт": Судаков высказался о своей ошибке в матче против Италии
Другие18:55
Российских борцов, поддерживающих войну против Украины, допустили к чемпионату мира
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK