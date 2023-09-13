Экс-игрок сборной Англии: Давно задаюсь вопросом, почему с Магуайра все смеются

Бывший форвард сборной Англии Майкл Оуэн высказался о хейте в сторону Харри Магуайра.

По словам экс-футболиста, Магуайр очень хороший футболист, который никогда не подводил национальную команду.

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"Давно задаюсь вопросом, почему над Гарри Магуайром так много издеваются, и я рад, что Гарет Саутгейт высказался об этом. Я не так хорошо знаю его лично, но он очень хороший игрок и, судя по всему, порядочный человек.

Он никогда не подводил Англию, но, кажется, с него постоянно смеются. Очень грустно", - написал в своих соцсетях Майкл.

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